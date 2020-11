El periodista de CNN, Van Jones, se conmovió con la celebración de la noticia de la presidencia para Joe Biden. “Es un buen día para este país”, afirmó entre lágrimas.

Este ha sido uno de los discursos más emocionantes luego de que se conociera la victoria electoral del demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos. Jones también aseguró: “Es más fácil ser un padre esta mañana. Es más fácil decirle a tus hijos que el carácter importa, que decir la verdad importa, que ser una buena persona importa”.

Van Jones piensa en la reivindicación de grupos

Van Jones también recordó a las personas que “han sufrido” durante los cuatro años de presidencia de Trump, por lo que el mandato de Biden lo considera una reivindicación.

“El movimiento ‘I can’t breathe’ no era sólo por George Floyd. Era por personas que sentían que no podían respirar. Cada día te despertabas y veías los tuits, ibas de compras y las personas que tenían temor de mostrar su racismo son cada vez más agresivos contigo.

Y te preocupas por tus hijos, y te preocupas por tu hermana, de que ella pueda ir a Walmart y regresar a su auto sin que nadie le diga nada. Usas mucha de tu energía vital tratando de guardar la compostura… esto es un muy importante para conseguir algo de paz o un reinicio”, dijo Jones.

Jones también se refirió a los inmigrantes.

“Si eres musulmán en este país, no te tendrás que preocupar que el presidente no te quiere acá. Si eres un inmigrante, no te tienes que preocupar que el presidente permita que te arrebaten a tus hijos o que envíen de vuelta a los ‘dreamers’ sin razón alguna”.

Para finalizar, Jones, fue asesor en materia medioambiental para la Casa Blanca mientras estuvo ocupada por Barak Obama, dijo:

“Quiero que mis hijos miren a esto. Es más fácil hacer las cosas con trampas y salirte con la tuya, pero al final acaba volviendo. Es un buen día para este país. Lo siento por la gente que ha perdido, pero es un gran día”.