El próximo 26 de enero será el primera aniversario del accidente aéreo que acabó con la vida de la estrella Kobe Bryant y su hija Gianna. Desde ya, su viuda Vanessa Bryant recordó a las personas cómo ha logrado lidiar con la pérdida de sus dos amores.

Así fue el emotivo mensaje de Vanessa, quien sobrelleva la muerte del ex jugador de baloncesto y su hija Gigi, de 13 años de edad. Según sus palabras su círculo de soporte lo integran sus otras hijas Natalia de 17 años, Bianka de 4 años y Capri de 1 año.

Vanessa Bryant shares a message about grief. Please continue to keep the Bryant family in your prayers.🙏🏾 (📸:@gettyimages) pic.twitter.com/hAv9kEbcf3

— TheShadeRoom (@TheShadeRoom) January 15, 2021