Vanessa Bryant reacciona a verso del rapero Meek Mill que habla de la muerte de Kobe

Recientemente se filtró la letra de una canción del rapero Meek Mill, en el que habla sobre la muerte de Kobe Bryant, por lo que Vanessa Bryant, la viuda del jugador, reaccionó al verso.

La letra dice: “Y, si me hace falta”, me iré con mi helicóptero, será otro Kobe”.

A través de su cuenta de Instagram, Vanessa manifestó su enojo con el rapero de 33 años, pues Bryant falleció en un accidente de helicóptero.

Rápidamente el rapero publicó “Me voy a vengar a lo salvaje con esta m**rda… jódete con tus sentimientos”, por lo que muchos pensaron que se trataba de una indirecta para la viuda de Kobe Bryant.

Sin embargo, recientemente, a través de su cuenta de Twitter, el rapero señaló que ya se disculpó con Vanessa en privado.

I apologized to her in private earlier today not to the public…Nothing I say on my page directed to a internet viral moment or the family of a grieving woman! If you care about someone grieving change the subject!

— Meek Mill (@MeekMill) February 23, 2021