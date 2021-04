VAX Live: Cómo y cuando ver el concierto a favor de las vacunas

VAX Live es un concierto internacional con la finalidad de promover la seguridad de las vacunas contra COVID-19. También para asegurar la igualdad de la vacuna en todos los países, al igual que para recaudar fondos. El concierto tendrá las actuaciones de Jennifer Lopez, Foo Fighters, J Balvin, Eddie Vedder y H.E.R. La conducción estará a cargo de Selena Gomez.

“Este es un momento histórico para alentar a las gente de todo el mundo a aplicarse la vacuna de COVID-19 ,cuando esté disponible para ellos. Y para pedir a los líderes mundiales que compartan las dosis de la vacuna de manera equitativa y unir a las personas para una noche de música de una manera que no ha sido posible en el último año”, dijo la cantante de “Lose You to Love Me” en un comunicado”.

“Me muero de ganas de participar”, comenta Selena Gomez.

El concierto, organizado por Global Citizen, incluye una ambiciosa campaña para ayudar a los trabajadores de la salud de los países más pobres del mundo, a recibir pronto vacunas contra el COVID-19. Además se busca reclutar empresas y filántropos para recaudar 22,000 millones de dólares para vacunas en el mundo.

“Hay 27 millones de trabajadores de salud a nivel mundial que no tienen acceso a la vacuna”, dijo Hugh Evans, Director General de Global Citizen. “Tengo 38 años y no es ético que yo tenga acceso a la vacuna antes que estos heroicos socorristas y trabajadores comunitarios de la salud. Por eso, necesitamos que los gobiernos comiencen urgentemente a donar esas dosis”.

Hasta el mes de abril, dijo Evans, 60 países aún no han recibido ninguna vacuna contra el COVID-19.

¿Cuándo será el concierto?

El concierto se transmitirá el 8 de mayo del 2021 a las 8 p.m. ET/7 p.m. CT

Las presentaciones se grabarán en el Estadio SoFi de Los Angeles, California

¿Dónde podrás ver VAX Live?

El concierto de transmitirá por los siguientes canales:

ABC

CBS

FOX

Las estaciones de radio iHeartMedia

YouTube transmitirá una versión extendida de 90 minutos del concierto en el canal de Global Citizen. La versión extendida incluirá presentaciones y apariciones adicionales de varias personalidades de YouTube.

Con información de The Associated Press