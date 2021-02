Ve el nuevo tráiler de Luca, la nueva película animada de Disney

Disney sigue apostando por nuevos contenidos animados, los cuales deben reflejar interés, una gran historia y trama que dejen motivado al público para crear una secuela, o sigan consumiendo los productos que hace la casa de Mickey Mouse.

Ahora, Disney y Pixar tienen otro proyecto que están elaborando juntos, el cual se llama “Luca”, una historia que seguramente estará entre las favoritas de los fans de Disney en esta época pandémica.

A finales de julio de 2020, Disney anunció que ya estaban trabajando en “Luca”, la cual es dirigida por Enrico Casarosa nominado al Oscar por el corto La Luna.

La producción estará a cargo de Andrea Warren, quien trabajó en “Cars 3” y “Lava” y la trama será única, ya que prometen que será una de las mejores películas en 2021.

“Luca” está ambientada en un pueblo costero de la Riviera italiana y es de pequeño que vive un verano inolvidable con su nuevo mejor amigo.

Disney and Pixar invite you to experience a summer like never before. 🌊 Luca arrives June 2021. #PixarLuca pic.twitter.com/wPQ89kEYC6

— Disney and Pixar's Luca (@PixarLuca) February 25, 2021