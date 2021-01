Daniel Pereira salió de Venezuela a los 15 años junto a su familia en espera de un mejor porvenir.

Era un adolescente cuando salió de su país como turista y encontró en Virginia, dónde asentarse con su familia tras pedir asilo político.

Pero el verdadero refugio de Pereira lo encontró en el futbol.

El centro del campo se volvió su hábitat natural en la cancha y consiguió así un lugar en la universidad de Virginia Tech.

Destacó a tal grado, que recién fue escogido por el Austin FC en el primer lugar del Draft de la MLS en Estados Unidos.

“Es un honor, realmente no lo esperaba“, dijo el jugador en una videoconferencia con medios.

“Hay muchos jugadores talentosos en el Draft. Es un honor y un momento que nunca olvidaré”, abundó.

El venezolano de 20 años iniciará su carrera profesional en el Austin FC, franquicia que debuta esta temporada en la MLS.

Austin FC tiene como director deportivo al exjugador internacional estadounidense Claudio Reyna, quien abogó por su fichaje.

This right here.

What it’s all about.

No. 1️⃣ @danipereira121

(📸 @HokiesMSoccer) pic.twitter.com/RPLbi7ys9S

— Austin FC (@AustinFC) January 21, 2021