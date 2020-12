Alvin Kamara impone récord en la NFL con seis TD ante los Vikings

Los New Orleans Saints necesitaban un triunfo sobre los Minnesota Vikings para amarrar el título del Sur de la Nacional, la cual han dominado en los últimos años y no querían soltarla una vez más.

De esta forma, los Saints aplastaron 52-33 a los Vikings y amarraron su División gracias a su RB estelar, Alvin Kamara.

Pero hubo alguien que brilló por encima de todos en el partido, el RB Alvin Kamara, quien destruyó a la defensiva de los Vikings al correr para 155 yardas y 6 TD, un nuevo récord en la NFL.

La anterior marca era propiedad de Ernie Nevers, impuesta en 1929 con los Chicago Cardinals, algo que parecía imposible hoy en día, pero Kamara logró seis TD ante una pobre defensiva de los Vikings.

Los Vikings están eliminados de Playoffs, mientras que los Saints buscan recibir toda la postemporada en casa, con un Drew Brees que lanzó para más de 300 yardas, pero sin TD.

Hay otros cuatro jugadores con 6 TD en un solo juego, pero no todos fueron por tierra como los de Kamara. Uno de ellos es Gale Sayers, quien logró en 1965 4 TD por tierra, 1 por recepción y 1 en regreso de patada.

