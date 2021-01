Video: Bebé confunde todo con dispensador de gel desinfectante

Vivir la pandemia no ha sido sencillo para nadie, incluso a los más pequeños les está costando trabajo y así lo demostró una bebé, cuyo video se ha hecho viral, pues confunde todo con un dispensador de gel desinfectante.

Que tus primeros meses de vida hayan sido en el 2020 seguro te marca, como a esta bebé, que sale a caminar con su familia y piensa que todos los objetos que están a su alcance son dispensadores de gel antibacterial.

A través de un video difundido en Twitter, que cuenta con casi 4 millones de reproducciones y más de 148 mil likes, podemos ver a la pequeña tocar una maceta, un interruptor, un farol y cualquier otro objeto para después frotarse las manos y “desinfectarse”.

Incluso, en algún punto, la niña encuentra uno que sí es un dispensador de gel desinfectante, pero al no estar a su alcance la frustración es notoria.

La reacción de la bebé ha ocasionado la risa de muchos y que demuestren ternura por la pequeña que intenta cuidarse del coronavirus.

Aquí te dejamos el video viral de la bebé que confunde todo con un dispensador de gel desinfectante.

When your first year of life is 2020, everything is a sanitization station pic.twitter.com/NdPaRElnVy

— Alvin Foo (@alvinfoo) January 17, 2021