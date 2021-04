VIDEO: Captan a político David Monreal, tocando indebidamente a compañera

En redes sociales se hizo viral un video donde el candidato a gobernador de Zacatecas en México, David Monreal, toca de forma indebida a una candidata de su partido.

El video muestra como el político mexicano toca los glúteos de Rocío Moreno Sánchez, candidata a la presidenta municipal de Juchipila mientras está caminando, lo que la alarma de inmediato.

Durante la gira realizada por ambos junto a otros políticos del partido MORENA a las diferentes candidaturas, Monreal tocó a la mujer, quien más adelante aseguró que el candidato nunca le faltó al respeto como se denuncia.

“No voy a permitir que me utilicen. No voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento. El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado”, comentó Rocío Moreno en entrevista a Grupo Fórmula.

Por su parte, el candidato David Monreal, aseguró que si llegó a suceder fue algo involuntario; aunque ha sido cuestionado por la gente, ya que en el video se ve algo distinto.

Es mentira. No sucedió tal cosa. Sacan de contexto. En todo caso fue un roce involuntario. No sucedió. No hay nada. Por eso quise hablar, porque es mentira, una mentira dicha muchas veces daña mucho. He sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia”