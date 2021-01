Video de TikTok muestra a joven desaparecida en Arkansas

Autoridades investigan un video de TikTok en el cual se muestra posiblemente a una joven desaparecida en Arkansas hace seis años. Se trata de Cassie Compton, quien parece salir en el video.

El video, que circula en redes sociales, muestra a una joven sentada en el asiento trasero de un automóvil. La chica está acompañada de dos hombres. La joven, que tiene pintados círculos negros alrededor de los ojos, mira en silencio a la cámara mientras los hombres conversan. Todo parece indicar que trata de Cassie Compton.

Cassie Compton has been missing for 6 years now. This tik tok video starting making its rounds today. The deshawn Walton sr is NOT the guy you see in the video, seems to be a friend of the guy in the video.

His address has been leaked, and they are in the Minneapolis area. pic.twitter.com/PBMklKyGcW

