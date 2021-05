VIDEO: Directora golpea a niña de 6 años: “Ahora vas a entender”

Las autoridades investigan a una directora, quien en un video golpea con una tabla a una niña de 6 años en Florida.

El momento fue captado en un video, mientras la directora de la Central Elementary School, Melissa Carter, le da tablazos a la niña de 6 años, en frente de su madre, quien difundió el video.

Ante el llanto de la niña, la directora, junto a otra empleada, jalaron a la menor para seguir abusando de ella.

El video ha sido difundido por medios locales, quienes aseguran que la madre dijo que su hija fue castigada por dañar la pantalla de una computadora.

La madre de la niña recibió una llamada, en la que le informaron que su hija sería golpeada en presencia de un alguacil, sin embargo, cuando la mamá llegó a la escuela para pagar los daños de la computadora fue llevada a la oficina de la directora, donde estaba su hija, pero no había ningún alguacil.

La madre de Florida escondió el teléfono en su bolsa y aseguró que esto puede traumar a su hija.

Hasta el momento, la escuela se ha negado a decir si la directora sigue estando empleada.

La Oficina del Fiscal de Florida podría presentar cargos contra la directora de la escuela por el delito de agresión agravada.

Mientras tanto, el Departamento de Policía de Clewiston y el Departamento de Niños y Familias investigan el incidente.

A Florida school principal is under investigation for paddling a 6-year-old student who allegedly damaged a computer screen, as her mother watched — and secretly recorded the footage on her cell phone pic.twitter.com/6SUlMlnPpn