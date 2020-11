El punto final de la carrera de The Undertaker está a punto de llegar y para recordarlo, desde la India llegó un video muy emotivo, el cual conmueve a cualquier aficionado de WWE.

En el video presentado por la cadena Sony Sports, se puede ver a dos hermanos que acompañan a través de los años a The Undertaker, desde su nacimiento, hasta su caída en WrestleMania XXX.

.@SonySportsIndia’s celebration of #30YearsOfTaker continues with a live conversation with one of @WWE’s most iconic Superstars, The @Undertaker, on November 11th at 9:15pm CET. Tune in to #SonySports FB channel @WWEIndia pic.twitter.com/BeDJ0XEmWX

— Stephanie McMahon (@StephMcMahon) November 10, 2020