Si ya es suficiente susto encontrar cualquier serpiente, imaginen lo que puede ser hallar una serpiente de dos cabezas en su hogar.

Fue la sorpresa que se llevó esta mujer residente de Ellendale, condado de Alexander, en Carolina del Norte. Ella encontró una serpiente rata bebé de dos cabezas dentro de su casa.

Alexander Co- this woman from Ellendale got quite a surprise in her sunroom this weekend. A two headed baby rat snake slithered in. Her reaction tonight on eyewitness news starting at five. pic.twitter.com/kBxO2o1KuG

— Dave Faherty (@FahertyWSOC9) September 28, 2020