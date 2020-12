Este 2020 estuvo movidito para Julian Casablancas, no sólo por lanzar el esperado nuevo álbum de The Strokes, “The New Abnormal”, el cual fue bien recibido por los fans y hasta aplaudido por Billie Eilish, sino porque también estrenó música con The Voidz.

Así es, la banda alterna del vocalista de The Strokes también puso manos a la obra para cerrar con todo el 2020 y estrenar un nuevo tema que desde ya es parte del repertorio favorito de sus fans.

Julian Casablancas no ha descansado ni en Pandemia

“Alien Crime Lord” es el nuevo tema que el proyecto alterno de Casablancas acaba de lanzar y con esto el grupo rompe una ausencia de dos años sin nuevos lanzamientos.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Pero esta nueva entrega viene con un plus, ya que aparece en la nueva actualización del Grand Theft Auto llamada “The Cayo Perico Heist”, la cual estará disponible desde ya para todos los gamers.

La canción abre con un potente riff, el cual es bien aprovechado por la voz de Julian Casablancas y esta canción se convertirá en un himno de la banda en un futuro cercano.

“Queríamos hacer una canción que sonara como Jean Claude Van Damme de pie en una motocicleta a alta velocidad mientras dispara balas perfectas a través del parabrisas de un enemigo que se le acerca”, dijo la banda en un comunicado.

Video: Escucha ‘Alien Crime Lord’, la nueva canción de Julian Casablancas y The Voidz

Por cierto, en este nuevo paquete de datos para el videojuego hay muchas novedades musicales, además, incluye el desbloqueo de un nuevo club nocturno llamado The Music Locker..

Por otra parte, tiene nuevas estaciones de radio como Lower Power Beach Radio, la cual fue curada y es presentada por el propio Julian con canciones de Joy Division, The Velvet Underground y The Voidz.

Sin más, aquí les dejamos “Alien Crime Lord”, la nueva canción de Julian Casablancas y The Voidz: