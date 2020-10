[VIDEO] Este perrito defendió a niña de los regaños de su mamá

DailyMail compartió la conmovedora historia de un perrito defendió a una niña de los regaños de su mamá en China.

Todo empezó cuando la madre de You You, de cinco años, la encontró usando una de sus cremas faciales recién compradas y comenzó a regañarla.

La mascota de la familia, un golden retriever llamado Harry, se mostró solidario con la pequeña de la casa protegiéndola de la reprimenda de su madre.

Honestamente, estaba realmente molesta. Acababa de comprar la crema y la mitad ya se había acabado , dijo la Sra. Sun, de 32 años, a MailOnline .

En un primer momento, Harry se dedicó a observar el regaño con respeto, manteniéndose al lado de la pequeña. Sin embargo, al rato Harry incluso llegó a gruñir y mostrar los dientes a la madre de You You, la Sra. Sun, en señal de enfado por el severo regaño de su progenitora.

En el video se puede ver como la mascota también se llevó un regaño debido a su atrevida actitud. Te levantas. Deja de proteger[la] , se oye decir a la Sra. Sun en el video.

Más adelante se puede ver a Harry abrazando a la pequeña, consolándola por su llanto. Al final, la mascota y la niña terminaron acurrucados juntos. Harry, radicalmente fiel, no se separó de la pequeña You You.