Una mesera latina de Charlotte quedó con muchas preguntas después de que un hombre entró en un restaurante en North Tryon y le lanzó una taza llena de una sustancia desconocida en la cara.

La mujer, a quien llamaremos Jazmín pues pidió que no compartiéramos su nombre, tiene 22 años, es originaria de Honduras y ha trabajado en el restaurante El Trópico durante unos tres años.

El 22 de septiembre, estaba trabajando su turno como mesera cuando un hombre entró en el restaurante alrededor de las 4:30 p.m. y pidió una cerveza.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Jazmín dijo a La Noticia que reconoció al hombre, pues ha llegado al establecimiento unas cuantas veces e incluso en cierta ocasión amenazó a un cocinero, y se puso nerviosa, especialmente porque tenía a su hija de 4 años con ella mientras esperaba a que su cuidador la recogiera.

“Desde que entró, estaba nerviosa porque tenía algo escondido en su mano, y pensé: ‘¿Por qué está aquí este hombre? ¿tiene algo peligroso en la mano?’ No sé. Cuando me descuide fue cuando me tiró el líquido en la cara”, dijo Jazmín a La Noticia.

La mujer se cubrió la cara y el líquido no entró en su boca, así que no sabía lo que era, pero su primer pensamiento fue que era algo dañino, explicó.

“Sentí que mi cara estaba fría por el líquido pero estaba nerviosa, así que no podía saber si era ácido”, dijo.

Inmediatamente fue a contar lo sucedido a los cocineros y su jefe. El hombre salió del restaurante antes de que alguien pudiera detenerlo.

“Le dije a la muchacha: quítate la ropa, cámbiate y guarda la ropa para que cuando hagan la investigación, puedan averiguar qué es el líquido”, le dijo el dueño del restaurante.

Ella llamó a la policía, pero en su pánico, colgó antes de que la operadora pudiera hacerle preguntas claves. Cuando llamaron de nuevo, Jazmín finalmente explicó lo que pasó y llegaron aproximadamente 30 minutos después.

Un despacho del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (división de North Tryon) está situado a menos de 10 minutos en auto del restaurante.

Misterioso ataque en restaurante latino de Charlotte

Jazmín dice que no sabe por qué el hombre la atacó.

“Creo que tiene algún tipo de problema mental porque nunca le he hecho nada para que me haga algo así. Por el contrario, las dos veces que había estado allí antes, me puse a platicar con él porque ese es mi trabajo”, dijo. “O es racista. Una de dos”.

Ella explicó que la última vez que estuvo allí, amenazó al cocinero.

Jazmín describió al hombre como alto y posiblemente anglosajón o árabe y no habla español ya que se comunicó con ella en inglés.

El video no identifica claramente quién es, lo que el departamento de policía de Charlotte dice que hace que sea difícil para cualquier persona presentar cargos.

El vídeo fue publicado en las redes sociales, lo que preocupa a Jazmín porque no le ha contado a sus padres sobre el incidente, ya que no quiere preocuparles.

El miedo a preocupar a su familia también es parte de la razón por la que no ha dado un seguimiento con la policía, explicó.

El atacante sigue suelto

El incidente ha dejado a Jazmín traumatizada, y temió volver al trabajo durante días. Su hija también se niega a regresar, ya que cree que el hombre va a atacarlos.

“Cuando mi hija y yo estábamos en el parque, lloró cuando pensó que vio al hombre que tiró el líquido en mi cara”, dijo.

Aunque el incidente ocurrió hace más de un mes, el departamento de policía de Charlotte Mecklenburg aún no ha puesto a disposición del público ningún resultado, aunque confirmaron el lunes 26 de octubre que están a la espera de ciertas pautas que deben cumplirse.

Se cree que el hombre se fue en un auto rojo de Kia. El hombre no ha vuelto desde entonces al restaurante.

A cualquier persona con información sobre la identidad del atacante; se le pide que llame al departamento de policía de North Tryon para proporcionar detalles a 704-336-8398.