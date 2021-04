Adam Toledo: video muestra cómo el niño latino fue asesinado por la policía de Chicago

El video de la cámara corporal o Bodycam del policía de Chicago que disparó a un niño latino, Adam Toledo, fue publicado este jueves y las imágenes muestran cómo el joven fue asesinado.

El material gráfico muestra el tiroteo mortal de la policía contra Adam Toledo, de 13 años y quien quería ser policía.

COPA to Release Video And Other Materials of Fatal Officer Involved Shooting of Adam Toledo Tomorrow (Thursday-April 15, 2021) pic.twitter.com/FTHk5SgmB5