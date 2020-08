[VIDEO] Mujer rompe pieza de Romero Britto en su cara por venganza

Se hizo viral en las redes sociales un video donde una mujer rompió una pieza del artista brasilero Romero Britto en su cara, acusándolo de haber ofendido a los empleados de su restaurante “Olé Olé and Tapelia” en Miami.

El artista dijo que el video data de 2017, aunque no se conoce la versión de la mujer. Sin embargo, nadie usa tapabocas en el video ni respeta el distanciamiento social, lo cual puede significar que el incidente no ocurrió recientemente.

La primera respuesta del artista en Instagram fue indicar que se trataba de una “noticia falsa”, sin dar más detalles del asunto. 3 horas después publicó un documento indicando que fue “víctima” de la mujer que rompió la escultura en su cara en 2017 y alegó que internet “es injusto”.

Incidente

En el video la dueña de un restaurante en Miami rompe una pieza del artista Romero Britto en sus narices.

“Usted ha ido a mi restaurante y ha reservado para 20 personas para desayunar a un precio de 8 que es barato y encima nos pidió descuento. Ha humillado a mi personal. Le pidió quitar la música. Le pidió que no hablen porque si no, usted no va a ir. Que no le vean la cara. Eso fue humillante”, narró la mujer ante Britto, quien no esperaba lo que se avecinaba.

El pintor Romero Britto fue al restaurante @leoleandtapelia y trató mal a los empleados,la dueña del restaurante en represalias fue a la galería con una de las piezas del artista tan sólo para arrojarla contra el piso y el exigirle que no fuese más a su restaurante. pic.twitter.com/jo1BbIHeMs — freddyzur (cuenta alterna @freddyzur3 (@freddyzur) August 14, 2020

“Yo le exijo que usted más nunca vaya a mi restaurante ni ofenda a mi personal, más nunca. Yo lo respetaba como artista”, gritó la mujer arrojando la escultura al piso frente a un boquiabierto Romero Britto.

La escultura de porcelana se llama Big Apple (Gran Manzana) y está valorada en 4,800. El artista trató de atajar su creación mientras se dirigía al suelo, pero el pesado objeto se salió de sus manos, cayó rápidamente y se volvió trizas en seguida.

La mujer también dijo que su esposo había comprado la escultura porque ella “admiraba” el trabajo del artista.

Primera respuesta del artista

El artista publicó una imagen en Instagram referente al incidente donde califica el hecho como una noticia falsa (fake news, en inglés).

La imagen publicada por Britto en Instagram muestra al artista junto a dos bocetos de arte: uno de una manzana herida y otro de la misma fruta reconstruida, mientras que el brasilero sostiene con sus manos un colorido cuadro con las palabras Fake News.

Sin embargo, 3 horas después el artista publicó un comunicado indicando que el hecho pasó en 2017.

El restaurante “Olé Olé and Tapelia” está en South Beach Lincoln Road, Miami. Su dueña aparece en las fotografías del restaurante, incluso con la misma ropa con la que rompió la obra la pieza de Romero Britto.