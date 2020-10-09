[VIDEO] Niña huérfana en Nigeria recibe regalo que le dibujó una gran sonrisa

Cemile, una niña huérfana en Nigeria, recibió un regalo que la hizo celebrar de felicidad. El video ya es viral en Instagram .

El activista turco Bilal Erkus fue quien compartió el alegre video en su perfil de Instagram y ya tiene más de 300 mil reproducciones.

En el video Erkus le dice a la pequeña Cemile que cierre sus ojos y prepara a la audiencia para lo que va a pasar a continuación.

Un instante después, Erkus pone frente a la niña una hermosa muñeca y le pide a la pequeña que abra los ojos.

De inmediato la pequeña sonríe y comienza a reir a carcajadas por la felicidad de recibir el hermoso presente.

La alegría de un huérfano lo vale todo… Todo vale la pena hacer feliz a un huérfano , dijo el activista en la publicación del video.

A Cemile le gustó mucho nuestra sorpresa. Esta belleza es toda nuestra , comentó en otro video el activista.

Erkus se dedica al activismo en África y comparte en sus redes sociales sus actividades de caridad. En una de ellas se muestra al activista regalándole ropa a otro niño huérfano.

Sus fotografías tienen cientos de comentarios de apoyo y solidaridad con la labor del activista turco, quien se ha sensibilizado especialmente con los niños huérfanos.