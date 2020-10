[VIDEO] Niña huérfana en Nigeria recibe regalo que le dibujó una gran sonrisa

View this post on Instagram

Cemile süprizimizi çok beğenmiş.. 😂 Bu güzellikler hepimizin.. 🇹🇷🇹🇷 Bayramımız Mübarek Olsun.. Cemile liked our surprise very much. 😂 This beauty is all of ours. 🌍👈 Happy Kurban Holiday.. #iyilikkartopuolsun #bütündünya #sevgi #merhamet #sevinç #umut #hayaller #yetim #gülümsehayata #iyilik #orphan #iyilikumuduyeşertecek #yetimhane #bilalihabeşininincileri #gününkaresi #çocuklariçin #gelecekiçin #elelebirömür #activist #aktivist #çocuklargülsündiye #afrika #orphanage #yetimsevindirelim #words #türkiye #humaneaid #asya #africa #yolumuzuzunyükümüziyilik