Video: Perro ataca caballo en Carolina del Norte

Un paseo en carruaje del fin de semana de Pascua se convirtió en un caos cuando un perro escapó de su correa y atacó a un caballo, llamado “Queen Charlotte“, en el Cane Creek Park en el condado de Union el sábado 3 de abril .

Video de perro atacando a caballo

Un video subido a YouTube muestra a un perro atacando a un caballo mientras niños pequeños gritan en el fondo.

Bridger Medlin, el propietario de la compañía de paseos en carruajes, dijo en una publicación de Facebook el domingo 4 de abril que el conductor trató de defenderse del perro mientras mordía al caballo en la cara y las patas el sábado 3 en un parque de Waxhaw.

En un video del encuentro que se publicó en línea, se podía escuchar a los niños a bordo gritando cuando el perro se abalanzó sobre el caballo. El video mostró que el caballo finalmente pateó al perro, antes de que el perro colapsara y alguien lo sostuviera en el suelo.

Conductora arriesga su vida

La publicación de Medlin dijo que la conductora “arriesgó su vida para proteger a los jinetes y al caballo, Miss Charlotte“, y agregó que la conductora pudo “sacar a los jinetes del carruaje de manera segura mientras luchaba contra el perro atacante“.

La publicación decía que la conductora fue hospitalizada, pero no se detallaron sus lesiones.

El perro pertenecía a un visitante del parque, según la publicación. No se han anunciado cargos contra el propietario, pero el personal del parque estaba trabajando con las autoridades para “brindar apoyo”, informó The Charlotte Observer, citando a Union County Parks and Recreation.

Medlin dijo que se esperaba que Miss Charlotte se recuperara, aunque su rostro podría tener cicatrices permanentes.