VIDEO: personas quedan atrapadas en lo alto de una montaña rusa

Decenas de personas quedaron atrapadas en lo alto de una montaña rusa. La montaña rusa, llamada The Big One, tiene una altura de 200 pies (61 metros). Ésta es considerada la atracción estrella de un parque de atracciones.

La avería de la montaña rusa sucedió en el parque de atracciones Blackpool Pleasure Beach, en el Reino Unido. Decenas de paseantes, que buscaban unos minutos de diversión, acabaron muertos de miedo cuando la montaña rusa se detuvo en el punto más alto.

Los paseantes se subieron a la montaña rusa, llamada The Big One, pero un fallo técnico los mantuvo detenidos en los más alto del juego mecánico por dos horas. Después de que los técnicos llegaron a la conclusion de que no podrían arreglar la atracción, le pidieron a los visitantes que se bajaran del juego y caminaran por las escaleras de emergencia.

Una persona mostró imágenes del desperfecto de la montaña rusa en TikTok

Una de las personas que quedó atrapada en lo alto de la montaña rusa filmó algunos videos de lo sucedido. Después lo compartió en sus cuentas de TikTok, las cuales ya se han vuelto virales en cuestión de días.

En uno de los cortos videos se puede observar cuando la atracción está detenida. Ahí se puede observar la gran altura a la que están. En otro video se puede ver cómo los jóvenes empiezan a bajar por unas estrechas escaleras metálicas. A juzgar por las imágenes, no fue para nada tarea sencilla, a pesar de contar con la colaboración del personal del centro.

Según informan medios locales, los pasajeros se quedaron atrapados en lo alto sobre las once de la mañana, y hasta pasada la una de la tarde lograron bajar. Por suerte, todos lograron llegar sanos y salvos a tierra firme.

The Big One es la montaña rusa más alta del Reino Unido y es muy gustada por los fanáticos de montañas rusas en todo el mundo. Fue inaugurada en 1994 y esta ha sido la primera vez en la que sucede un desperfecto como éste.

El parque de atracciones estuvo cerrado por muchos meses debido a las restricciones contra el coronavirus decretadas por el gobierno del país.

