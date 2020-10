Video “Traigan sus pompis al sitio de votación” vuelve viral

Con su ritmo pegadizo y bailarines encuerados instando a la gente a votar, el video “Get Your Booty to the Poll” (“Traigan sus pompis al sitio de votación”) se ha vuelto viral, recibiendo críticas mixtas.

El video ha sido aclamado por su promoción de temas de votación y criticado por su uso de los escandalosos bailarines que usaban el polo de baile para una lección en el civismo de Estados Unidos.

“Traigan sus pompis al sitio de votación”

Angela Barnes, quien dirigió el video, es una directora de televisión con sede en Atlanta, que dijo que la idea surgió después de que ella y algunos amigos de la industria en todo el país hablaron de lo que podían hacer a raíz de la muerte de George Floyd y la pandemia de coronavirus.

Los directores como ella que viven en Georgia querían hacer algo que estuviera claramente relacionado con su área, dijo. Pero todas las ideas que se les ocurrieron necesitaban grandes presupuestos, algo que los amigos no tenían.

“Dije que necesitamos algo que la gente va a querer compartir por su cuenta sin que tengamos que pagar para sacarlo”, dijo Barnes. “Queríamos hacer algo que sea informativo y específico para con quién estamos hablando y digo ‘quiero que sea Atlanta, quiero que la gente sepa que se trata de Atlanta’. Entonces dije ‘como bailarines de Magic City diciendo que traigan sus pompis al sitio de votación’”.

Magic City es uno de los clubes de striptease más importantes de Atlanta, conocido por su exclusividad.

Ese comentario comenzó una emoción y el grupo puso una campaña de GoFundMe que rápidamente recaudó miles de dólares. Sin embargo, Barnes y su productor Paul Fox no sólo estaban tratando de ser provocativos.

Consultaron a organizaciones como el Black Male Voter Project (Proyecto Votante Masculino Afroamericano) cuyo fundador W. Mondale Robinson les proporcionó información que usaron para crear un mensaje para dirigirse a su audiencia prevista de hombres negros que no creen que el voto sea importante.

El resultado es un anuncio de servicio público que aborda la importancia de votar más allá de la presidencia, ya que las elecciones pueden determinar todo, desde quién sirve como fiscal de distrito hasta la membresía de la junta escolar.

Un equipo voluntario trabajó en la producción y Barnes dijo que costaba un poco más de $12,000 para producir. También había el beneficio de poder pagar a los bailarines, que habían perdido el trabajo debido a la pandemia.

Coy Malone es uno de los bailarines que participaron. Malone dijo que estaba feliz de usar su talento para un mensaje tan importante.

“Muchos no entienden que cuando estás votando, también estás eligiendo jueces, estás seleccionando (abogados de distrito), estás votando sobre los impuestos y estás votando sobre leyes”, dijo a CNN. “Y realmente quería tener algo aquí que resuma este mensaje”.

Tanto Malone como Barnes entienden las críticas dirigidas a su proyecto, pero ven más allá de él.

Not all heroes wear capes. Some wear thongs. 👍🏽 — EsqAndTheCity (@EsqAndTheCity) September 23, 2020

“No todos los héroes usan capas. Algunos usan tangas”, tuiteó alguien en reacción al video.

“Somos una audiencia que no cree que tenemos poder ni una gran influencia en el mundo”, dijo Barnes. “Pero sí lo tenemos. Para mí, las vidas afroamericanas importan y eso significa que todas las vidas afroamericanas importan, no sólo las vidas de afroamericanos ‘respectables’”.