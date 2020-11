Hace algunos meses, Will Smith anunció que el elenco de “El Príncipe del Rap” regresaría a la pantalla chica para un reencuentro, a 30 años de haberse estrenado el primer capítulo de esta existosa serie.

Recordemos que “El Príncipe del Rap” catapultó la carrera de Will Smith, llevándolo al estrellato en los años 90 y a otros papeles que posteriormente marcaron su carrera como actor.

"Calling a black woman difficult in Hollywood is the kiss of death and its hard enough being a dark-skinned black woman in this business" – Janet Hubert #FreshPrinceReunion pic.twitter.com/EltXiy3QoH

— Geeks of Color #BlackLivesMatter (@GeeksOfColor) November 19, 2020