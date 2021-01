Los senadores de Carolina del Sur agregaron discretamente excepciones por violación e incesto a un proyecto de ley que intenta prohibir casi todos los abortos en el estado.

El cambio aumentaría las posibilidades de que la propuesta pase a la cámara y se convierta en ley.

El proyecto de ley estatal prohibiría los abortos después de que se pudiera detectar un latido fetal, generalmente en la octava semana de embarazo.

La mayoría de las mujeres no saben que están embarazadas tan pronto.

El líder de la mayoría del Senado, Shane Massey, habló sugiriendo el cambio.

El presidente del Senado, Harvey Peeler, pidió a los senadores que votaran “Sí” o “No” en voz alta y rápidamente se aprobó.

Durante el debate, la senadora Sandy Senn, republicana de Charleston, dio una sugerencia.

Pidió que los legisladores deberían cambiar la restricción para que comience después del final del primer trimestre, o aproximadamente a las 12 semanas de embarazo, como en otros lados está estipulado.

Pero el senador Richard Cash, un republicano de Anderson, dijo que eso no reduciría lo suficiente la cantidad de abortos.

El líder de la minoría demócrata, el senador Brad Hutto de Orangeburg, dijo a sus colegas legisladores que no creía que la medida fuera necesaria.

Según él, otras similares aprobadas por otros estados están pendientes ante los tribunales y podrían ir a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Mientras se desarrollaba el debate, el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, dijo nuevamente que apoya la medida, espera que se apruebe rápidamente y tiene la intención de firmarla.

“El derecho a la vida es el más preciado de los derechos y el más frágil”, dijo en las redes sociales.

The right to life is the most precious of rights and the most fragile. It is time for South Carolina to stand for life and pass this critical legislation. pic.twitter.com/NLExiDFlAM

— Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) January 26, 2021