La vitamina D ayuda a no enfermar de gravedad de COVID-19, según un estudio publicado en el Journal of the American College of Nutrition.

El estudio revela que su deficiencia está asociada con reacciones inflamatorias y disfunción inmune por lo que predispone a los individuos a infecciones severas.

Además explica las diferencias que hay entre distintos grupos de población en cuanto a la susceptibilidad, gravedad y mortalidad del coronavirus. La investigación sostiene que esta deficiencia posiblemente explica la mayor tasa de mortalidad entre personas diabéticas, hipertensas y los adultos mayores.

La deficiencia grave de esta vitamina está relacionada con coagulopatía asociada a COVID-19, según el estudio.

La vitamina D como prevención y curación del COVID-19

Esta vitamina produce efectos antivirales por mecanismos tanto directos como indirectos. Mientras que su deficiencia puede aumentar la probabilidad de infección por virus como el retrovirus, la hepatitis y el dengue.

Esta vitamina ayuda además al metabolismo óseo, la autorregulación del calcio y las funciones del sistema inmune.

Actualmente se están realizando varios estudios a nivel global para delinear el rol de la vitamina D, tanto como medio de prevención como de curación del COVID-19.

La cantidad de vitamina D que necesita cada día un individuo depende de su edad. Las cantidades promedio diarias se miden en unidades internacionales.

Estos son los límites máximos diarios recomendados de vitamina D según Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH por sus siglas en inglés)

1,000 a 1,500 UI para bebés,

2,500 a 3,000 UI para niños de 1 a 8 años de edad

4,000 UI para niños mayores de 9 años de edad, adultos, y mujeres y adolescentes embarazadas y en período de lactancia.

Fuentes naturales de vitamina D

Exponerse al sol por 10 minutos al día

Los pescados como salmón, sardinas, atún.

El hígado de res

Los lácteos como queso, leche, yogurt, mantequilla y crema de leche

El huevo

Los champiñones

Lee aquí el estudio sobre vitamina D de Journal of the American College of Nutrition.