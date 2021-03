Volkswagen planea cambio de nombre comercial

Volkswagen tiene planificado realizar un cambio de nombre comercial para su presencia en el mercado estadounidense.

De acuerdo con The Associated Press, se tiene previsto que la compañía haga el anuncio oficial el 30 de marzo.

En su sitio web, la compañía publicó un comunicado con fecha del 29 de abril donde anunciaba el cambio de nombre; sin embargo, luego lo borró.

Un periodista de USA Today se percató de la publicación del comunicado que pareció producirse de forma errónea.

Volkswagen: cambio de nombre

El nuevo nombre de la marca será “Voltswagen”, reemplazando la “k” del nombre tradicional por una “t” y será usado en su línea de vehículos eléctricos.

No obstante, los vehículos de gasolina todavía llevarán las iniciales “VW”.

De hecho, con el nuevo nombre, la empresa dará inicio a una nueva etapa en la que incursionará en el mercado de vehículos eléctricos.

Volkswagen está aceptando reservaciones para la nueva SUV eléctrica ID.4 y es el único modelo eléctrico de la compañía.

Una persona familiarizada con el plan le dijo a The Associated Press que el nombre Volkswagen Group of America no sufrirá ningún cambio. Bajo ese nombre se comercializan las marcas Audi, Bentley, Bugatti y Lamborghini

