¿Estás pensando en volver con tu ex pero tienes dudas y no sabes qué tan buen idea es? Pon en una balanza las ventajas y desventajas primero.

Algunas personas no creen en segundas oportunidades; mientras que otras consideran que son una buena ocasión para mejorar. Y gracias a que todas las relaciones no pueden medirse exactamente igual cada pareja tendrá que sopesar lo que pueden aprovechar frente a lo que puede salir mal y a partir de ahí tomar una decisión.

Lo primero que debes analizar es el motivo de la ruptura. La infidelidad o el maltrato físico, por ejemplo, suelen dañar las relaciones de manera irreparable. Y es que según un dicho: “las mujeres perdonan, pero no olvidan; mientras que los hombres olvidan, pero no perdonan”. Así que entender por qué se terminó una relación tiene un punto de análisis que está por encima de las ventajas y desventajas de retomar una relación, ya que solo tú sabes si serás capaz de superar la causa de la separación.

Otro aspecto son los sentimientos: ¿sigues enamorado?, ¿sientes amor de verdad?. Le siguen la historia detrás del romance (como esos amores de toda la vida) y hasta un escáner de tu media naranja: ¿realmente vale la pena?, ¿qué tan buen partido es?.

Si pasa esos filtros entonces sigue adelante con el análisis y pon esto en la balanza. No te dejes guiar por el hecho de que terminar una relación duele, si no cabe volver entonces dedícate a sanar tu corazón.

¿Cúales son las ventajas de volver con tu ex?

1. Más vale malo conocido…

Conocer las mañas, gustos y actitudes ahorra un tiempo de aprendizaje. Será seguir estando en la zona de confort y no hay que perder tiempo en adivinar ni interpretar nada… ¡ya todo lo sabes!. Además, después de todo dicen por ahí que más vale malo conocido que peor por conocer.

2. No cometerás los mismos errores

La segunda oportunidad será una ocasión para ir con más cuidado. Si el regreso está enmarcado en una actitud de madurez habrá una genuina intención de proteger lo que ya una vez se perdió. Así que los novios eternos podrían terminar en matrimonio o hacer cambios drásticos que renuevan el amor. Las conversaciones, los diálogos, las negociaciones y un mejor entendimiento se hace posibles.

3. Los sentimientos se vuelven más intensos… el sexo también

Pasar un tiempo extrañando la presencia de alguien a quien amas hará que todo se vuelva más intenso cuando lo vuelves a tener. Es una forma de cuidarlo, pero también de decirle que tiene toda tu atención. Así, se favorece el romanticismo, pero también el sexo de reconciliación del que tanto se habla.

4. Hay crecimiento personal

Tener la fortaleza de volver con una pareja requiere un acto de crecimiento personal. Desde el mismo momento en que se hace el análisis de regresar con un ex se ponen en practican muchos valores como el perdón, la empatía, la responsabilidad y muchos otros.

5. No hay que repartir a los amigos

Uno de los dramas más terribles es repartir los amigos cuando hay una ruptura. Así que no solo se recupera un amor en la segunda vuelta, sino también a los amigos en común.

6. Simplemente lo intentan

Puede que no resulte, pero es beneficioso intentarlo para sacarse la idea de “qué hubiese pasado si…” Quedarse con esa espina puede ser tan molesta que conlleve a generar intranquilidad, así que nada se pierde con intentarlo cuando vale la pena.

7. Si hay niños… excelente por ellos

Las relaciones cuando tienen un vínculo más allá como un hijo, sin duda se benefician de volver a estructurar una familia. Los niños son uno de los más beneficiados, por supuesto.

¿Cúales son las desventajas de una segunda oportunidad en el amor?

1. Tienes expectativas por encima de lo que obtienes

Es normal que al volver con tu ex quieras que todo funcione a la perfección e impongas condiciones que tu pareja seguramente aceptará para poder “seguir adelante”. El problema es que ese contrato puede ser muy frágil, llenarse de aburrimiento y romperse fácilmente. Lo siguiente es que tendrás frustración de no poder enderezar a tu media naranja y ninguno de los dos querrá ceder más.

2. Te conviertes en alguien que no eres

Muy de la mano a lo anterior es que como parte de las condiciones que te pone tu ex pareja para volver te impongan cambiar tanto que llegas a convertirte en quien no eres. El impulso por retener el amor te tentará a aceptar todo, hasta que un día quieras estallar. Mucho cuidado con perder la autoestima en este proceso, pues romperá más que tu corazón.

3. Niegas la posibilidad de conocer a alguien más

Cuando reduces tus posibilidades a un único amor pones una especie de candado y tiras la llave. Es cierto que enamorarse no ocurre de la noche a la mañana y que el amor no está a la vuelta de la esquina, pero negarte a la idea de conocer a alguien es el primer paso para no encontrarlo. Esto también impacta en la confianza y la seguridad de las personas por sentir que si sueltan ese “amor” quedarán solos por siempre.

4. Tu ex pierde el respeto hacia ti

Cuando una pareja se da una segunda oportunidad es posible que el otro pierda el respeto porque en el fondo no entiende cómo pudiste perdonarlo. En ese caso tu pareja sentirá que no te tienes estima y que puede dañarte tantas veces como quiera y volverás a recibirlo. En conclusión, se convertirá en una de esas relaciones donde terminan y vuelven como si no valoran los sentimientos mutuos.

5. Te das cuenta de que no puedes superar el retorno

Algunas personas pasan por alto la evaluación de qué tan capaces son de superar el motivo de una ruptura y cuando regresan se dan cuenta de que no logran retomar la confianza, no se sienten seguros ni recuperaron el amor.

6. Desconfías más de la cuenta

Otro problema es que te pongas en el extremo para cuidar a tu pareja y no volver a perderla. Tal vez si antes no sufrías de celos ahora sí los sientas y en definitiva pierdes la paz y la armonía.

7. Podrían romper hasta la bonito que pudo quedar

Si tu ex se fue por las buenas es posible que quede una bonita amistad. Pero las segundas oportunidades pueden ser muy intensas y acabar definitivamente con lo poco que pudo haberse sostenido. Y no se trata solo de quedar enemistados sino hasta llenos de odio y rencores mutuamente.

Después de ver todos estos pros y contras es el momento de le negociación para un re encuentro amoroso. ¿Según tu experiencia calificas que vale la pena la oportunidad?.