Los deportes han sido un gran escenario mundial para la inclusión. Ha quedado claro que, en cualquier disciplina, el género, raza o creencia, no influyen en un buen desempeño.

Pero para el comentarista de deportes argentino, Mauro Viale, parece que ninguno de los esfuerzos que se han hecho alrededor del mundo para la equidad de género le han servido para hacer conciencia.

Durante un programa de televisión del canal A24 en Argentina, Viale y su compañera, Liliana Caruso, discutían sobre la salida de Lionel Messi del Barcelona. Cuando la periodista exponía su punto de vista, Mauro la desacreditó por ‘ser mujer’.

“Ustedes son mujeres, no entendés de fútbol porque sos mujer”, le dijo el comentarista de edad avanzada a su compañera.

Liliana Caruso se sorprendió por los comentarios de Mauro Viale, y argumentó que no importaba que sea mujer, también entendía el futbol. Pero el comentarista solo se limitó seguir descalificando a su compañera y al sexo femenino.

“Una mujer me quiere explicar a mí… un varón se come ocho goles y se terminó la vida, una mujer le hacen 14 goles y no pasa nada”, agregó Viale, quien es identificado por hacer comentarios de esa clase al aire.