Wake: Nuevo programa tiene como objetivo prevenir los desalojos

El Condado de Wake distribuirá hasta $17 millones para prevenir desalojos en su ¡Casa Wake! Programa de Prevención de Desalojos COVID-19 de tres pasos, anunció la Junta de Comisionados del Condado el martes.

El programa es una asociación entre la ciudad de Raleigh, el condado de Wake, Telamon, Legal Aid of North Carolina (Ayuda Legal de Carolina del Norte), y Raleigh/Wake Partnership to End Homelessness (Colaboración Raleigh/Wake para poner fin a la falta de vivienda), y se financia con los $194 millones del condado asignados de los fondos de la Ley CARES.

¿Cómo funciona el programa de Wake?

Paso uno: evitar los desalojos

Para calificar para el primer paso del programa, los solicitantes deben vivir en el condado de Wake con contratos de arrendamiento legales que pueden probar que COVID-19 ha afectado su capacidad de pagar el alquiler y que no han tomado ninguna otra ayuda de alquiler. Se dará prioridad a las familias cuyos ingresos sean del 80% o menos de los ingresos medios del área.

Una vez que las solicitudes se reciben, los solicitantes serán contactados dentro de las 72 horas.

Telamon se pondrá en contacto con los arrendadores de los solicitantes, quienes deben aceptar perdonar el 50% del alquiler de 2020 no cubierto por el programa, descontar el alquiler del 25% para los primeros tres meses de 2021, y no perseguir el desalojo mientras el inquilino está involucrado en el programa.

En un año con altas tasas de riesgo de desalojo, se espera que el programa ayude a hasta 3,000 hogares a evitar el desalojo.

Sin embargo, el programa no sólo está orientado a proteger a los inquilinos. Su objetivo es ayudar a los propietarios a asegurar que están protegiendo algunos ingresos, incluso cuando la pandemia hace que sea más difícil para los residentes pagar el alquiler.

“Nuestro mensaje a la comunidad es simple. Si eres un inquilino, hay ayuda disponible para ayudarte a permanecer en tu casa”, dijo el presidente de la Junta de Comisionados del Condado, Greg Ford, en la conferencia de prensa. “Si es propietario, hay asistencia disponible para evitar las acciones legales que vienen con la persecución del desalojo”.

Paso dos: mediación de desalojo

Si un residente no es elegible para el programa o un propietario no está de acuerdo en optar al Paso 1, se le referirá al Paso 2 del programa, mediación de desalojo, que será administrada por Legal Aid of North Carolina.

El segundo paso tendrá un enfoque especial en la desviación del desalojo. A través de una asociación con Legal Aid of North Carolina, el condado proporcionará apoyo legal gratuito para los inquilinos que necesitan asesoramiento legal para los servicios de mediación o para negociar desalojos presentados con los propietarios, incluyendo el desempleo.

Paso tres: asistencia de reubicación

Si la acción legal no tiene éxito, los residentes procederán al paso tres del proceso: Asistencia de reubicación, donde se les proporcionarán oportunidades de vivienda de emergencia.

Ford dice que espera que más ayuda y una prórroga provendrá del gobierno federal, antes de que comiencen los desalojos en enero, pero si la necesidad aún persiste y los fondos no llegan, dice que está “seguro” de que el condado de Wake encontrará una manera de seguir ayudando a los residentes a evitar desalojos.

Cómo solicitar el programa

Para aprender más sobre la ¡Casa Wake! Programa de Prevención de Desalojos COVID-19, visite el sitio web de viviendas o llame al 919-899-9911. Para solicitar el programa, complete la solicitud en línea. La solicitud está disponible en español.