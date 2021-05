Walgreens ya no requiere mascarillas para clientes completamente vacunados

Walgreens, Whole Foods y las tiendas propiedad de Kroger se han unido a una lista de empresas que dicen que las personas completamente vacunadas ya no necesitan usar mascarillas en sus tiendas, siguiendo la recomendación de los CDC.

Walgreens ya no requiere mascarillas

Las tres tiendas, como Walmart, Trader Joe’s y Costco antes que ellas, dicen que la política solo cambia si las regulaciones locales lo permiten. Los clientes no vacunados aún deben usar sus mascarillas.

Kroger, que opera Food 4 Less, Foods Co, Ralphs, Harris Teeter, King Soopers, Kroger, Mariano’s y otros, dijo que los clientes y la mayoría de los empleados completamente vacunados no necesitan usar mascarillas a partir del jueves. Los asociados en farmacias y clínicas deberán cubrirse la cara.

Walgreens y Whole Foods, sin embargo, dijeron que todos los empleados todavía deben usar mascarillas. Sus nuevas políticas entraron en vigor el miércoles.

Whole Foods también continuará ofreciendo horarios de compras dedicados para atender a clientes de 60 años o más y otros considerados de alto riesgo para COVID-19.

El CDC dijo la semana pasada que las personas completamente vacunadas no necesitan usar mascarillas o practicar el distanciamiento social en interiores o exteriores, excepto en ciertas circunstancias, como en entornos de atención médica, en transporte público o en áreas donde los gobiernos requieren mascarillas.

El CDC también dijo que las personas aún deberán seguir la guía de mascarillas del lugar de trabajo y de las empresas locales.

