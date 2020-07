Walmart y Sam’s Club requerirán que los clientes usen mascarillas

Los clientes de Walmart y Sam’s Club tendrán que ponerse una mascarilla o una cubierta facial antes de comprar en las tiendas.

Las tiendas anunciaron la nueva política y se dijo que entrará en vigor el 20 de julio. Aseguraron que la mayoría de sus aproximadamente 5,000 tiendas, alrededor del 65 %, se encuentran en áreas donde ya existe algún tipo de requisito gubernamental para cubiertas faciales.

Aunque no existe un mandato federal para usar una máscara, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) dicen que todos «deben usar una cubierta de tela cuando tienen que salir en público». El CDC dijo que «las cubiertas faciales están destinadas a proteger a otras personas».

Walmart dijo en un comunicado de prensa que ha creado un nuevo rol de empleado para hacer cumplir el requisito. Cada tienda tendrá un embajador de salud que recibirá entrenamiento especial y estará estacionado cerca de la puerta. Esa persona recordará a los clientes sobre el requisito de la máscara cuando entren.

La compañía dijo que los embajadores de salud serán identificados con una camisa negra. «Trabajará con aquellos que se presentan en una tienda sin una cara que cubre para encontrar una solución que funcione para todos».

Más de 3.3 millones de personas han dado positivo por el coronavirus en todo el país y más de 130,000 han muerto. Los casos están subiendo en gran parte del país, incluyendo Carolina del Norte, y muchas ciudades y están reimponiendo restricciones para contener nuevos brotes, incluyendo requisitos de mascarillas en entornos públicos.

Hasta julio de 15, se han confirmado 91,266 casos en Carolina del Norte y 1,568 muertes.

Otras cadenas nacionales han tomado decisiones similares. Starbucks dijo la semana pasada que requerirá que los clientes usen cubiertas faciales o máscaras en las 9,000 tiendas de su compañía que comienzan el miércoles. Best Buy anunció el martes que también requerirá que todos los compradores que entren en sus aproximadamente 1,000 tiendas usen máscaras faciales. Costco comenzó a exigir a sus miembros que llevaran máscaras en las tiendas a partir de mayo.

La mayoría de los principales minoristas y tiendas de comestibles han dudado en implementar sus propios mandatos de máscara para los clientes durante la pandemia, en parte por el temor de antagonizar a los compradores que se niegan a usarlos.

Muchos minoristas, incluyendo Walmart, han tratado con el enfoque de las normas estatales y locales sobre las cubiertas de cara. Sin un mandato nacional, sus empleados han tenido que aplicar políticas de uso de máscaras, ya sea su propia política o un mandato del gobierno local.

En algunos casos, la aplicación de los requisitos ha provocado enfrentamientos entre empleados y clientes y vídeos virales en las redes sociales.

