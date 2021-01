WandaVision: Estreno 15 de enero; estos son los horarios

Este 15 de enero llega WandaVision a Disney Plus; la primer serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) y te presentamos los horarios de estreno.

Todo mundo está emocionado por conocer las nuevas aventuras de Scarlett Witch y Vision, en una seria que desde el principio se se ha señalado que no será nada convencional.

The Marvel Universe expands. Tune in for Marvel Studios first series, #WandaVision, streaming tomorrow on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8Gt21mKtXT

