Warner Bros. anunció lo que se considera el cambio más radical de un estudio de Hollywood en lo que va de la pandemia. Y es que Warner Bros. Pictures decidió que todas las películas que estrenará en 2021 estarán vía streaming.

Se incluyen las esperadas versiones de “Matrix”, “Godzilla vs. Kong” y la adaptación de Lin-Manuel Miranda “In the Heights” (“En un barrio de Nueva York”). Voceros dijeron que los estrenos se transmitirán por streaming en HBO Max al mismo tiempo que se presentan en cines.

Otros estrenos de Warner Bros. para 2021 incluyen “Dune” (“Duna”), “The Suicide Squad” (“El escuadrón suicida”) “Tom & Jerry”, “The Conjuring: The Devil Make Me Do It”, “King Richard” y “Judas and the Black Messiah” (“Judas y el mesías negro”).

Hasta el momento solo se había hablado de estrenar “Wonder Woman 1984” en HBO Max este mes, además de los cines. Sin embargo, ahora esta idea podría modificar la historia del cine para Hollywood.