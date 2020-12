Warner estrenará sus películas en HBO Max y cines

Una nueva era parece estar llegando al mundo del cine, pues la empresa Warner anunció que sus filmes estarán llegando al mismo tiempo a la plataforma de streaming HBO Max y a los cines, lo que significaría un cambio enorme en la forma de ver películas.

En noviembre, se anunció que Wonder Woman 1984 se estrenaría el 25 de diciembre, pero a diferencia de lo tradicional, que es que las películas lleguen al cine, ésta lo haría además a la plataforma de HBO Max.

Sin duda, esto es generó una gran conmoción, pues eso sería un fuerte golpe para los cines, pues pese a que en este momento la mayoría están cerrados, los que sí están trabajando tendrían muchos menos visitantes.

Además, no se se sabe si tendrá un costo adicional (como ya fue Mulán en Disney Plus) o ya vendrá incluido en la mensualidad del servicio.

Warner estrenará en HBO Max y en cines

Wonder Woman parece que será la primera cinta de varias que sean estrenadas en este formato, pues pese a que ya hay vacunas para combatir el COVID-19, el regreso a la normalidad aún parece lejano. Y aunque Warner no tenía en sus planes tomar esta táctica, parece que no tendrá más remedio en los próximos meses.

La compañía está considerando que al menos en 2021 seguir con está táctica y podría estrenar en simultaneo títulos como The Little Things, Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, In The Heights, Space Jam: A New Legacy, The Suicide Squad, Reminiscence, Malignant, Dune, The Many Saints of Newark, King Richard, Cry Macho y Matrix 4.

Se espera que con lo recaudado en HBO Max, se logre disminuir el golpe económico que ha significado la pandemia para la productora, no así para los cines que verán reducidas sus ganancias de manera considerable con esta decisión.