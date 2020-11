“Welcome Back”, el cortometraje que refleja la dura realidad de Venezuela

El cortometraje “Welcome Back” de la cineasta Tiffany Kontoyiannis-Guillen busca reflejar la dura realidad de su país de origen, Venezuela. El país pasa por la más dura crisis política y económica en su historia y es por eso que ella quiso contar la desgarradora historia.

En entrevista desde Los Ángeles, ciudad en donde radica Tiffany, pudimos saber más acerca de tan importante proyecto.

La cineasta Tiffany K-Guillen es la creadora de “Welcome Back”

Tiffany K-Guillen es la escritora, directora y productora del cortometraje. Ella nació en Estados Unidos pero toda su familia vive en Venezuela. Ha sido nominada al Emmy estudiantil, semifinalista de HBO, ganadora del Miami Herald Silver Knight y ha sido reconocida por su trabajo en cine.

“Welcome Back” es un cortometraje inspirado en una recopilación de historias reales de personas de Venezuela. En éste Tiffany quiso contar la historia para crear conciencia de la situación política y económica de aquel país. En Venezuela escasea la comida y las medicinas y la tasa de inflación es de 1.000.000%. Además se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo.

En el cortometraje los personajes de Rosa y su hija son deportadas a Venezuela. En la historia las protagonistas deben encontrar una forma de escapar a Colombia a pesar de los riesgos que esto les traerá.

“Muchos venezolanos que han visto el corto me han dicho: ‘estoy llorando porque esta es mi historia, yo pasé por situaciones muy similares’. Mientras que los americanos me han dicho que no sabían que esto estaban pasando en Venezuela. El corto ha abierto una discusión necesaria”, comenta con gran orgullo K-Guillen.

El cortometraje ha participado en más de 15 festivales

El corto “Welcome Back” se ha proyectado en más de 15 festivales de cine quedando semifinalista de HBO en 2020. Recibió el premio Gold Remi Award en el Festival Internacional de Cine WorldFest-Houston y fue parte del American Pavilion Emerging Filmmakers Showcase 2020. También se ha presentado en LA Shorts y en el Festival de Cine Hollyshorts, que califica al Oscar.

El rodaje del corto se hizo durante 10 días en Ecuador, en abril de 2019. También se grabaron algunas escenas en la ciudad de Los Ángeles. Tiffany K-Guillen ha realizado ocho cortos en su carrera como cineasta y actualmente trabaja en el largometraje de “Welcome Back”.