El banco Wells Fargo se disculpó con sus usuarios y aclaró que corrigió el error que causó que sus clientes no tuvieran acceso a su banca en línea justo cuando se esperaba que millones de personas recibieran el depósito del cheque de estímulo por COVID-19.

“Nos disculpamos por el problema que tuvimos con nuestra banca en línea hoy. Nuestros equipos técnicos han resuelto el problema y ahora debería poder acceder a la banca en línea nuevamente”, tuiteó el banco este miércoles por la tarde.

Wells Fargo aclaró que los problemas con la banca en línea se originaron por los “altos volúmenes” de depósitos.

La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos anunció que había comenzado con la distribución de la primera ola de pagos del Plan de Rescate Estadounidense. Varios bancos, entre ellos Wells Fargo, anunciaron que el dinero estaría disponible este miércoles, razón por la que el retraso en la banca en línea generó inconformidades en cientos de ciudadanos.

We apologize to our customers who may be experiencing an issue with our online banking. Thanks for your patience while we research this issue. If you are impacted, please check back here for updates.

— Ask Wells Fargo (@Ask_WellsFargo) March 17, 2021