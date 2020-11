A través de su cuenta de Twitter, el youtuber e influencer Werevertumorro se disculpó por su polémico video de TikTok que compartió hace unos días.

En el video, el creador de contenidos, recreó una escena de abuso sexual, razón por la que fue criticado al hacer apología a la violación.

Este contenido mostraba al youtuber simulando movimientos sexuales sobre una persona inconsciente y justificando la violencia bajo la influencia del alcohol.

Por eso, recientemente, lanzó otro video, en el que pidió perdón por dicha publicación:

Este video es para pedir una disculpa a todas las personas que ofendí con el video que subí hace unos días. En ese momento yo no pensé, fue una estup*d*z, una pend*jada. Me lo hicieron ver varias personas cercanas y no tan cercanas, explicándome todas las razones, obvias.

Mi humor es para poder hacerlos reír, que ustedes olviden sus problemas, la pasen bien y no para traer recuerdos o traumas.