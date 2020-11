Western Union cesa operaciones en Cuba

La empresa para enviar dinero Western Union anunció el cierre de sus sedes en Cuba.

La medida se produjo por sanciones del gobierno de Donald Trump hacia la isla. Con la entrada en vigor de las medidas, la empresa deja de operar en Cuba después de 20 años prestando sus servicios en la nación caribeña.

Con la medida se cierra una de las vías más seguras para el envío de dinero a Cuba. Ahora, los habitantes de la isla ven cerrada una de las puertas de divisas al país, así como uno de los mecanismos con los que sus familiares enviaban dinero.

No se puede desconocer que esa medida tendrá un cierto impacto, ya que mensualmente se realizan más de 240.000 transacciones entre Cuba y Estados Unidos a través de la Western Unión , dijo a The Associated Press el economista, Omar Everleny Pérez.

La isla, como otros países, se enfrenta a una recesión económica producto de la pandemia y la gestión gubernamental cubana.

A pesar del cierre de la empresa, expertos sostienen que los cubanos cuentan con otras vías para recibir sus remesas. Cuba tuvo periodos iniciales donde las transacciones se hacían a través de las llamadas “mulas” o por medio de familiares. Hoy viajan a Cuba provenientes de Estados Unidos unos 15 vuelos diarios (…). Ya se han llegado a utilizar hasta las criptomonedas, en la llegada de remesas, es decir las variantes son inimaginables , expresó Pérez.

Por otra parte, para las remesas desde Europa se usan bancos y empresas informales.