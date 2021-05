Western Union ya está disponible en Walmart, en más de 4,700 tiendas

Walmart y Western Union anunciaron a sus clientes que ahora pueden transferir dinero a sus amigos, familiares y seres queridos desde casi 4,700 tiendas en Estados Unidos y en más de 200 países y territorios.

La buena noticia fue dada a conocer a través de Julia Unger, vicepresidenta de Servicios Financieros de Walmart.

La vicepresidenta de Servicios Financieros de Walmart dijo que la empresa está orgullosa de poder extender su compromiso y ofrecer los servicios de Western Unión a más clientes.

Fue en enero cuando Western Union y Walmart anunciaron un acuerdo para que los servicios financieros sean más accesibles en la tienda minorista.

Cualquier persona puede visitar su tienda Walmart local para enviar dinero dentro y fuera de Estados Unidos, así como pagos de facturas y giros postales.

De acuerdo con ambas empresas, los clientes de Walmart tienen la capacidad de que el dinero que envían se pague en minutos a miles de millones de cuentas bancarias o tarjetas en todo el mundo.

