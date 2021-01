En los últimos días está revolucionada la preocupación de las personas respecto a la privacidad de WhatsApp y la empresa igualmente angustiada comenzó a dar respuestas.

Desde la primera semana de enero los usuarios de WhatsApp comenzaron a recibir un mensaje en el que debían aceptar las nuevas Condiciones y Privacidad que regirán a partir del 8 de febrero. Desde ese momento miles de personas alarmadas comenzaron a indagar cómo les afectan las políticas del servicio en cuanto a privacidad y seguridad.

Aunque es normal aceptar estos cambios sin siquiera leer, las personas están migrando a otras opciones como Telegram, por miedo a que WhatsApp recopile datos personales de quienes usan la aplicación.

Ante las alarmas la empresa actualizó sus preguntas y respuestas para aclarar las dudas.

De acuerdo con WhatsApp la base del servicio es permitir a las personas a “comunicarse de manera privada”. Asimismo, aclaró que la nueva política

Como un punto que permita recuperar la confianza de sus usuarios, dijo:

Con el fin de proporcionar detalles WhatsApp explica que los mensajes personales están protegidos por cifrado de extremo a extremo y que esta seguridad se mantendrá.

La empresa de mensajería está asegurándose por otros medios como Twitter de llevar tranquilidad a sus usuarios sobre la manera como su información seguirá protegida.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021