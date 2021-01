WhatsApp decidió retrasar la fecha en la que sus nuevas políticas entran en vigencia motivados por la ola masiva de críticas, denuncias, controversias, confusiones y pérdida de clientes en los últimos días.

Tal parece que el grande de la mensajería no quiere correr el riesgo de desaparecer ante la competencia. Debido a la espiral que los ha puesto en el ojo de las críticas dieron un paso hacia atrás aunque sea de manera temporal en sus políticas.

Antes de poner en marcha la controvertida actualización, WhatsApp quiere aclarar todas las dudas ante sus clientes. Sin embargo, el impulso inmediato de miles de personas fue migrar a plataformas como Telegram o Signal buscando protección de sus datos personales. Y es precisamente este aspecto el más temido con las políticas de WhatsApp por el riesgo de que se compartan contactos y conversaciones con Facebbok.

WhatsApp retrasó políticas hasta el 15 de mayo, de acuerdo con el mensaje que colgaron en su cuenta de Twitter.

De esa manera informó la empresa a los usuarios que ya no será el 8 de febrero cuando entren en vigencia las políticas nuevas sino en mayo.

Thank you to everyone who’s reached out. We're still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021