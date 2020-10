Whitney Houston: primera afroamericana con 3 discos de diamante

Después de su fallecimiento, Whitney Houston sigue haciendo historia y se ha convertido en la primera cantante afroamericana en obtener 3 discos de diamante.

La Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés) y Legacy Recordings anunciaron el 28 de octubre que el álbum “Whitney” de la cantante la hizo ganadora de un tercer disco de diamante.

El reconocimiento es equivalente a haber vendido 10 millones de copias, solo que ahora la RIAA también incluye producciones en los servicios de streaming como YouTube y Spotify .

“Whitney” es el segundo álbum de estudio de la cantante y cuatro de sus canciones estuvieron a la cabeza de la lista Hot 100 de Billboard: “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)” -tema ganador del Grammy-, “Didn’t We Almost Have It All”, “So Emotional” y “Where Do Broken Hearts Go”.

La cantante había conseguido anteriormente dos discos de diamante con sus álbumes “Whitney Houston” y la banda sonora de la película “The Bodyguard” (“El guardaespaldas”); el primero de ellos vendió 13 millones de copia y el segundo, 18 millones.