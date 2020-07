Un día después de haber goleado 3-0 al Stoke City, Wigan Athletic, de la segunda división de Inglaterra (Championship), se declaró en bancarrota por la actual crisis de coronavirus.

Los Latics son la primera escuadra de Inglaterra que se declara en quiebra desde que comenzó la pandemia de COVID-19.

Wigan Athletic nombró a tres nuevos administradores Paul Stanley, Gerald Krasner y Dean Watson para intentar salir de la crisis que se agravaría con una posible sanción de la liga.

Geral Krasner, expresidente del Leeds United, aseguró que el principal punto del plan es que el Wigan termine todos los partidos de la actual temporada y conservar los empleos de la gente que trabaja en el club.

«Obviamente la suspensión de la temporada del Championship durante tres meses ha tenido un impacto importante en lo que ha ocurrido en el club», apuntó.

Time to fight now more then ever .. full belief In this group 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/TkoZppyBL4

— Sam Morsy (@sammorsy08) July 1, 2020