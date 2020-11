En el reencuentro de la serie El Príncipe de Bel-Air (The Fresh Prince of Bel-Air), Will Smith y su coestrella Janet Hubert le pusieron fin a su pelea.

Janet Hubert interpretó a la tía Viv en el exitoso sitcom de los 90, pero fue reemplazada luego de unas temporadas, pues se rumoraba que peleaba con Will Smith.

El actor y cantante dijo en 1993, en una entrevista, que daba la sensación de que Janet Hubert quería que la serie fuera La Tía Vivian de Bel-Air y que se quejaba constantemente de tener más de 10 años en la televisión y no tener su propia serie, a diferencia de Will Smith.

Alfonso Ribeiro (Carlton Banks en la serie) comentó que la conducta de Janet Hubert ponía tensión en todos, pues se enfadaba fácilmente.

Por su parte, Hubert señaló en 2013 que ella consideraba a Will Smith el responsable de su despido.

Will Smith y Janet Hubert le ponen fin a su pelea

A pesar lo que habían dicho años antes y de sus diferencias, en la reunión de la exitosa serie de los 90, que ya está disponible en HBO Max, Will Smith reconoció que no tuvo empatía con la actriz, quien estuvo embarazada durante la tercera temporada y dijo entender cómo él contribuyó a que el ambiente en el set fuera complicado.

Durante los 74 minutos del especial, más de 20 años después, le pusieron fin a sus diferencias, pues Hubert incluso comentó en algún momento que nunca estaría en un reencuentro de la serie si Smith no le pedía perdón.

Desde su cuenta de Instagram, Smith hizo una referencia a la dos actrices que interpretaron a la tía Viv con el texto “dos reinas, un trono, puro amor”.

Aquí te compartimos el tráiler de la reunión. Dinos qué opinas de que Will Smith y Janet Hubert le ponen fin a su pelea.