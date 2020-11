Wilmington coloca estaciones de desinfección de manos en todo el centro

El martes 17 de noviembre se colocaron estaciones de desinfección de manos alrededor del distrito comercial central del centro de Wilmington, en Carolina del Norte.

New Hanover Regional Medical Center, Wilmington Downtown, Inc. (WDI) y el Municipal Service District (MSD) colaboraron para colocar 50 estaciones de desinfectante de manos frente a varias empresas. Copper Penny, Outdoor Equipped, The Cotton Exchange y Fat Tony’s tendrán uno fuera de sus establecimientos, por nombrar algunos. Esos negocios los almacenarán adentro durante la noche.

Fue una gran idea que vimos desde otro lugar y la trajimos aquí a Wilmington , dijo el alcalde de Wilmington, Bill Saffo. Obviamente, todavía estamos en medio de esta pandemia y cualquier cosa que podamos hacer para proteger a nuestros visitantes y nuestros ciudadanos y nuestros clientes … que así sea. Y eso es lo que hemos hecho aquí .

Saffo también agregó que espera, además de frenar la propagación del virus, que esto atraiga a más personas al centro y apoye a las empresas locales. Sentimientos compartidos por Dane Scalise, presidente del Comité Ejecutivo de WDI.

Se están abriendo nuevos negocios , dijo Scalise. Se están abriendo restaurantes, tiendas donde puedes ir a comprar cosas. No hay ninguna razón para no venir al centro y esta es solo otra razón por la que se lo puede recordar. Es seguro, está limpio. Ven al centro. Los ponemos a disposición de las personas para que no tengan que comprarlos ellos mismos .

Parte de todo esto de protegerse es usar la máscara y lavarse las manos y hacer el distanciamiento social , dijo el alcalde Saffo. Esas son las tres cosas de las que hemos estado hablando desde el principio y aquí estamos poniendo las cosas en lugar donde la gente pueda caminar por el centro y tener un lugar para desinfectarse las manos. Sé que cuando a veces la gente sale y quiere tocar algo, tiene que ir al baño en algún lado, pero los tenemos aquí en la calle, lo cual es genial .

Hay suficiente desinfectante para los próximos seis meses.