“Wonder Woman 1984” hará vibrar a los cinéfilos por ser una apuesta ambiciosa y llena de romance, acción y originalidad, dicen críticos.

Una de las películas más esperadas este año y guardada con mucho celo es “Wonder Woman 1984”. Luego de las primeras impresiones que está desatando demuestra que definitivamente era la gran apuesta de Warner Bros. por desbordar las taquillas del cine.

La segunda parte del film de Patty Jenkins generó algunas críticas totalmente positivas de sus espectadores iniciales. De acuerdo con la mayoría está llena de originalidad, acción y romance, guiado por espectaculares actuaciones.

Sin quitarle importancia a la historia narrada desde los años 80, donde la protagonista Prince Diana (Gal Gadot) intenta hacerse un lugar en un espacio dominado por hombres, la expectativa se fija en la reaparición de Steve Trevor (Chris Pine). De acuerdo con algunos críticos la vuelta del actor fue manejada de una forma que tuviera sentido:

Es absolutamente deliciosa y una película maravillosa para este momento. Me hizo sentir cosas (una hazaña rara en estos días). El regreso de Chris Pine está bien hecho y tiene sentido. Gal es, por supuesto, una diosa. También quiero señalar que Kristen es genial, pero Pedro casi roba el espectáculo. Este tipo se lo toma en serio”.

I also want to note that Kristen is great but Pedro almost steals the show. Dude goes HARD. — Mike Rougeau (@RogueCheddar) December 5, 2020

Otras críticas resumen de manera excepcional la película dejando una urgencia por verla, sobretodo si se tiene la posibilidad der verla de fortma segura en una sala de cine:

Estoy muy feliz de informar que # WW84 es una auténtica maravilla de principio a fin. Un cumplido excepcional para la primera película, está lleno de corazón, esperanza, amor, acción, romance y humor. Estaba llorando cuando terminó. También tuve la suerte de ver # WW84 de forma segura en la pantalla grande, y fue todo”.

I’m so happy to report that #WW84 is an absolute blast from start to finish. An exceptional compliment to the first film, it’s stuffed w/ heart, hope, love, action, romance & humor. @PattyJenks, @GalGadot & team delivered one of DC's best sequels. I was in tears when it ended. pic.twitter.com/ivPkBFmehd — Erik Davis (@ErikDavis) December 5, 2020

Y también los villanos se robaron aplausos:

Pedro Pascal y Kristen Wiig son lo más destacado de # WonderWoman1984 para mí. Pascal hace todo lo posible por interpretar a Max Lord, un villano en conflicto pero vil. La evolución de Wiig’s Cheetah a lo largo de la película es desgarradora pero épica. ¡Necesitamos más! # WW84

Pedro Pascal and Kristen Wiig are the highlights of #WonderWoman1984 for me. Pascal goes ALL IN on a wild portrayal of Max Lord, a conflicted but vile villain. Wiig's Cheetah evolution throughout the movie is heartbreaking yet epic. We need more! #WW84 pic.twitter.com/hBIUDkXCFN — BD (@BrandonDavisBD) December 5, 2020

“Wonder Woman 1984”: maravilla de principio a fin

¡Vi Wonder Woman 1984 anoche en un evento de prensa virtual! ¡Fue maravilloso! Kristen Wiig es fenomenal como Barbara, los primeros 10 minutos te harán llorar … ¡Me encantó!”

Watched Wonder Woman 1984 last night at a virtual press event! It was wonderful! Kristen Wiig is phenomenal as Barbara, the opening 10 minutes will bring tears to your eyes …I absolutely loved it! @pattyjenks and @galgadot knock it out of the park! #WW84 @wonderwomanfilm pic.twitter.com/HVNGmkuorT — Jenna Busch (@JennaBusch) December 5, 2020

Creo que lo que más me sorprendió fue que el mensaje # WW84 te deja se siente aún más importante de escuchar al final de este año de alguna manera. @PattyJenks no podría haber predicho cuándo lo hizo. Además, es muy emocionante tener películas grandes, alegres y exitosas que se estrenan nuevamente.

I think what surprised me most was that the message #WW84 leaves you with feels even more important to hear at the end of this year in a way @PattyJenks couldn’t have predicted when she made it. Also, it just is so exciting to have big, joyful, blockbuster movies coming out again — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz) December 5, 2020

Ayer vi ‘Wonder Woman 1984’ en casa y era todo lo que necesitaba y más. La película es tremendamente ambiciosa, increíblemente emocionante y llena de mucha esperanza. También es muy larga, a veces con fallos, pero sobre todo me recordó lo maravilloso que puede hacerte sentir un gran éxito de taquilla”.