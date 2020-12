WWE anuncia el cartel para el evento Tribute to the Troops

Cada año, WWE realiza un evento especial, llamado Tribute to the Troops, el cual es para reconocer el trabajo de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Este 2020 no podrá contar con afición, pero la empresa no podía dejar de homenajear a este importante grupo de servidores del país.

El evento se realizará este domingo 6 de diciembre y será transmitida por FOX, aunque no tiene una hora confirmada, pues depende del partido de la NFL que esté transmitiendo en ese momento en las diferentes zonas horarios.

Por el momento solo están confirmados tres combates, pero en el evento estarán luchadores de las dos marcas. Las superestrellas son las siguientes: Roman Reigns, Big E, Bianca Belair, Bayley, Drew McIntyre, The Street Profits, Rey Mysterio, Alexa Bliss, Ricochet, Sasha Banks y Lacey Evans.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Cartelera WWE Tribute to the Troops 2020

Daniel Bryan, Rey Mysterio, Jeff Hardy y The Street Profits vs. King Corbin, Elias, Sami Zayn, Dolph Ziggler y Robert Roode

Drew McIntyre vs. The Miz

Sasha Banks y Bianca Belair vs. Bayley y Natalya

Estos sean posiblemente los únicos encuentros, pues normalmente Tribute to the Troops se enfoca más en homenajear a los integrantes de las fuerzas armadas, quienes normalmente están en el evento y en esta ocasión no podrán asistir.

Sin embargo, WWE anunció que habrán enlaces entre soldados y luchadores, así como se realizará un reconocimiento durante el evento en vivo.