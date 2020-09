El mercado gamer en móviles continúa ganando terreno, es por eso que las compañías están centrando esfuerzos en ofrecer los mejores productos para usuarios en los smartphones.

Por esta razón, hay grandes noticias para los gamers que prefieren el sistema iOS sobre Android, en breve, Microsoft tendrá una actualización para poder jugar los títulos de Xbox One en el móvil vía streaming.

Esto es una gran novedad, ya que sólo se permitió a los sistemas Android tener esta función en un principio, pero ahora, Microsoft quiere ampliar su mercado a través de los usuarios del iPhone.

Según el sitio The Verge, Microsoft tendrá pronto una actualización en su App de la consola de Xbox One para iOS, de esta forma se podrá jugar vía on-line en el celular los títulos que más te gustan del catálogo.

El especialista en tecnología, Tom Warren, ya probó la Beta de la nueva App para iOS y quedó satisfecho con el resultado, aunque hay algunas cosas por mejorar, su funcionalidad y adaptación al sistema resulta positivo.

La nueva App incluirá el poder jugar vía streaming, un rediseño y otras funciones que no tiene la App de Android (como suele pasar), todo esto como preábulo al lanzamiento de las nuevas consolas Xbox Series S y Series X.

Microsoft’s new Xbox app for iPhone lets you stream Xbox games to an iPhone 😎 It’s coming soon, and here’s how it works. More information here: https://t.co/zsQ7S2cEis pic.twitter.com/env64JlaAt

— Tom Warren (@tomwarren) September 25, 2020