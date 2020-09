Microsoft sigue innovando en el mundo de las consolas y aprieta el paso para ganar a sus competidores como Nintendo y Sony, marcas que también aceleraron sus desarrollos para ganar mayor mercado en el mundo gamer.

Es por eso que la empresa de Bill Gates no quiere dejar nada al aire, con la llegada de la Xbox Series S, Xbox Series X y la noticia de que EA Play será parte de Game Pass.

Ahora, Microsoft nos tiene una grata sorpresa al revelar un nuevo tono del control para la próxima generación de consolas y su nombre va con el tono: Shock Blue.

Por otra parte, la empresa de tecnología hizo oficial el anuncio al subir una foto del control, con un novedoso diseño y un color que será un hit en ventas en los aparadores.

Este modelo será como el Xbox Wireless Controller, sólo que será en azul y está optimizado para el gameplay de próxima generación. Además, es parte de la oferta que tendrá Xbox para los gamers.

Recordemos que ya hay controles en blanco y negro, así que esperen ediciones especiales en un futuro cercano.

La nueva generación Xbox Wireless Controller tendrá nuevas características que elevarán la experiencia de juego, desde ampliar los movimientos de los personajes, hasta sentir como si estuvieras en el escenario que juegas.

Clean and simple. Still iconic. 🎮

The Xbox Wireless Controller in Shock Blue is a stunner optimized for next-gen gameplay: https://t.co/Vky2vPt0ir pic.twitter.com/2QdvJDxdjQ

— Xbox (@Xbox) September 21, 2020