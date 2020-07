Un grupo, llamado Unity-In-Diversity, se reunió el domingo 12 de julio en el parque Romare Bearden, para exigir justicia en el caso Vanessa Guillén, una soldado del ejército estadounidense de 20 años. Guillén desapareció en abril de Fort Hood en Texas y fue encontrada muerta cerca de la base militar a principios de julio.

Una de las organizadoras de la protesta, Carolina Peralta, de 21 años, dijo que se unían a cientos de manifestantes en todo el país para exigir una investigación más exhaustiva sobre el asesinato de Guillén. También para crear conciencia sobre la responsabilidad que tiene el Ejército de Estados Unidos en los casos de acoso sexual dentro de la institución.

«Aunque no sucedió aquí en Charlotte, todavía nos afecta a todos, especialmente a nosotros como latinos», dijo.

Otra organizadora Ixzelt Mina, de 20 años, comentó que tomó la muerte de Guillén de manera personal.

«A mi me afecta porque soy una mujer, soy latina y soy de la misma edad que ella, y tengo amigos en el Ejército», dijo Mina.

El grupo marchó desde Romare Bearden Park hasta First Ward Park y de regreso, gritando en inglés y español, «Say her name – Vanessa Guillén» o «Dí su nombre – Vanessa Guillén».

Al pasar por una parte bloqueada de South Tryon Street, donde se pintó el mural Black Lives Matter, también cantaron en solidaridad con los fallecidos George Floyd y Breonna Taylor.

A través de las redes sociales, Unity-In-Diversity invitó a los miembros de la comunidad interesados en participar de la «protesta pacífica» por Guillén. Los organizadores pidieron a los participantes que usaran mascarillas o tapabocas. También pidieron que no hubiera violencia, pero sí permitieron el uso de pancartas y letreros.

Guillén, quien era de ascendencia mexicana, desapareció el 22 de abril de Fort Hood. Sus restos fueron encontrados el 30 de junio, a menos de 15 kilómetros de la base militar en Killeen, Texas. Sus restos no fueron identificados sino hasta el 5 de julio.

Su familia compartió con los medios de comunicación que fue acosada sexualmente por un sargento en la base. También dicen que la joven soldado no denunció el abuso por temor a represalias contra ella. Las autoridades informan que el sospechoso, Aaron David Robinson, se suicidó unas horas después de que se identificara el cuerpo de Guillén.

“He visto a muchas mujeres y a muchas personas en las redes sociales, sus publicaciones se han vuelto virales, sobre ellas hablando y cómo ahora tienen el coraje de hablar porque quieren evitar otra muerte, otro caso como Vanessa, » dijo Mina.

Laura Brache es una corresponsal bilingüe de Report for America cubriendo temas de inmigración y la comunidad latina en Charlotte para WFAE 90.7 FM y La Noticia. Report for America es una organización sin fines de lucro que destina periodistas a reportar sobre los temas y las comunidades que más lo necesitan.